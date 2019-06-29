В Яловенах наградили молодых волонтеров

В Яловенах наградили молодых волонтеров. Дипломами и премиями отметили социальные проекты, которые школьники внедряют в родных селах.

В Костештах, например, строят летний театр. Собрали на это 400 тысяч леев. Часть денег перечислило министерство образования, часть - районный совет, а остальные расходы покрыл местный предприниматель.

"Здесь будут проводится воспитательные мероприятия, поэтому мы решили установить большой экран - три на четыре метра, Будем показывать фильмы", - рассказал преподаватель лицея Костешт Ион Скутару.

А в селе Бардар решили построить беседку в школьном дворе. Обошлась она в 30 тысяч леев.

"Вместе с детьми мы решили участвовать в конкурсе и сделать беседку, где сможем проводить интерактивные неформальные уроки. Нужно использовать всю школьную территорию", - отметила и.о. директора лицея села Бардар Валентина Плугару

Всего на конкурс представили 25 проектов. Фонд финансирования составил 130 тысяч леев.