На Центральном рынке в Кишиневе проходят проверки

МВД и НЦБК проводят проверки на Центральном рынке в Кишиневе. Об этом заявил временно исполняющий обязанности мэра столицы Руслан Кодряну.

"Я попросил Антикоррупционную прокуратуру, НЦБК и МВД принять правовые меры и привлечь к ответственности виновных. Я хочу, чтобы местные предприниматели и производители были уверены, что они могут работать без взяток и без коррупции", - написал Кодряну на своей странице в Facebook.

Напомним, недавно на рынке разгорелся скандал - продавцы написали коллективную жалобу, обвинив администрацию в незаконных поборах. Мэрия передала жалобу в полицию, а прежнего директора Лидию Буштюк уволили.