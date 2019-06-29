Хозяйке ампутировали обе ноги и руку после безобидного укуса любимой собаки

Хозяйка четырёх собак, как обычно, играла со своими питомцами в саду, как вдруг один из псов, трёхлетний ши-тцу по имени Бастер, легонько укусил её за руку. Кристин тут же промыла рану, и на первый взгляд никакого воспаления не было. Однако три дня спустя она почувствовала тошноту и головокружение, сообщает Daily Mail.

Ещё через пару дней она из последних сил добралась до больницы, где рухнула в обморок. Кристин очнулась только три недели спустя — и узнала, что врачам пришлось ввести её в искусственную кому. Оказалось, что в кровь женщины попали бактерии, которые были в пасти собаки или на поверхности кожи самой Кристин, пишет life.

Эти бактерии вызвали сепсис — сильное воспаление, которое приводит к закупорке кровеносных сосудов. Из-за нарушения кровоснабжения в конечностях врачи ампутировали женщине обе ноги и одну руку. Выписавшись из больницы, Кристин пришлось заново учиться ходить — уже на протезах.

Несмотря на эту жуткую историю, Кристин по-прежнему живёт полной жизнью и любит своих собак. Теперь её цель — рассказывать людям о сепсисе, учить распознавать его на ранних стадиях и помогать справляться с его последствиями во время периода реабилитации.