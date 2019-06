Новая песня Уитни Хьюстон выпущена спустя семь лет после ее смерти

Новая песня известной американской певицы Уитни Хьюстон Higher Love была выпущена в пятницу, спустя семь лет после ее смерти. Исполнительница записала ее в 1990 году, пишет Rolling Stone.

Песня является кавер-версией произведения британского музыканта Стива Уиндвуда, которое он выпустил в 1986 году. Композиция была выпущена только в Японии в качестве бонусного трека к одному из альбомов, передает Мир24.

Перед выпуском запись песни обработал известный диджей из Норвегии Кирре Горвелл-Даль, известный как Kygo. Музыкант признался, что хотел сделать песню такой, какой бы ее спела сама Хьюстон, но добавив при этом своего стиля.

Жена брата Уитни – Пэт Хьюстон, отвечающая за управление наследием певицы, рассказала, что новая композиция призвана напомнить людям, за что они полюбили знаменитую исполнительницу.

Уитни Хьюстон – знаменитая американская певица, получившая более 400 наград, среди которых семь премий «Грэмми». Наибольшую известность ей принесли песни I Will Always Love You, Run To You, All The Man That I Need и I Have Nothing. Исполнительница скончалась в 2012 году от острой сердечной недостаточности в возрасте 48 лет.