Во Франции 24 человека отравились продуктами горения из-за жары

Двадцать четыре человека отравились продуктами горения из-за жары в департаменте Нижний Рейн на северо-востоке Франции с момента начала сильной жары, сообщает радиостанция France Bleu со ссылкой на префектуру департамента.

Отравления произошли в основном в районе города Страсбург, отмечает РИА Новости.

Местные власти призвали жителей быть бдительными из-за потенциальной опасности похожих инцидентов, которые могут привести к серьезным последствиям и даже к летальному исходу. Префектура советует обращаться в службу неотложной помощи при обнаружении симптомов недомогания. Также настоятельно рекомендуется приобрести специальные детекторы, чтобы предотвратить риски отравления.

Радиостанция отмечает, что высокие температуры могут повлиять на дымовые газы, которые выделяются при использовании водонагревателей на газе или мазуте. В некоторых случаях нагревание солнечными лучами дымовых труб может привести к проникновению продуктов горения в дома.

Начиная с понедельника, во Франции установилась аномально жаркая погода. Пик высоких температур пришелся на пятницу, когда дважды был побит абсолютный температурный рекорд. Сначала была зафиксирована температура 44,3 градуса в городе Карпантра (департамент Воклюз) на юго-востоке страны. А затем столбик термометра поднялся до отметки 45,1 градусов в коммуне Вильвьей в этом же департаменте. В связи с аномально жаркой погодой в четырех французских департаментах был объявлен красный (самых высокий) уровень метеопасности. В пятницу в населенном пункте Галларг-ле-Монтюе департамента Гар была зафиксирована самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений в истории Франции. Там столбик термометра поднялся до 45,9 градусов. Уже в субботу красный уровень в стране был отменен, но в 79 департаментах по-прежнему установлен оранжевый уровень погодной опасности.