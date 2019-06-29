Эксперты НЦБК: Мораторий в строительстве сократит доходы бюджета и объем инвестиций

Мораторий в строительстве, который предлагает ввести депутат ПДС Владимир Боля, сократит доходы бюджета и объем инвестиций. Такое заключение по законопроекту дал Национальный центр по борьбе с коррупцией.

В НЦБК подчеркивают, что автор проекта не посчитал - сколько недополучит бюджет, и не оценил убытки для отрасли. Также отмечается, что мораторий нарушит право множества людей на труд.

До этого глава ассоциации строительных патронатов Ион Стратулат назвал проект "абракадаброй". Критиковал инициативу и министр экономики Вадим Брынзан.

Депутат Владимир Боля предлагает запретить строительство на расстоянии меньшем, чем высота самого высокого соседнего здания. Ограничения коснутся и уже начатых проектов - стройки заморозят.