Девятиэтажка в Дурлештах находится в аварийном состоянии спустя всего четыре года после строительства

Работы спустя рукава. Жильцы одного из домов в Дурлештах говорят, что спустя всего четыре года после строительства, здание находится в аварийном состоянии. Люди обвиняют строительную фирму в том, что не выполнила свои обязательства и жилой дом выглядит совсем по другому, нежели было в проекте. Руководители компании признают свои ошибки и обещают их устранить.

Девятиэтажный жилой дом был сдан в эксплуатацию в 2015 году. Люди платили от 300 до 405 евро за квадратный метр, в зависимости от периода когда они покупали свои квартиры. Однако перешагнув порог своих новых домов они остались разочарованы. Все были вынуждены поменять входные двери, радиаторы и трубы, потому что установленные были плохого качества. Более того, чтобы воспользоваться лифтом люди должны подниматься на третий этаж, потому что ниже он не опускается, а выше 8-го - не поднимается. По словам юристов, люди которые оказываются в таких ситуациях имеют полное право отчитывать тех, кто построил такие дома. Жильцы могут обратиться в суд в течении 10 лет от сдачи дома в эксплуатацию. Всё же, по словам специалистов, проблемы могут быть решены раньше в результате обоюдного согласия. "Так как мы добровольно заключили инвестиционный контракт, также в результате контракта имеем право требовать от ассоциации, построившей дом, объяснить нам почему так случилось и в худшем случае - отказаться от квартиры, чтобы нам вернули деньги", - отметил юрист Владимир Коваль. Менеджер компании, построившей дом в Дурлештах, говорит, что в здании A, где больше всего проблем, специалисты агентства по техническому надзору провели экспертизу и обязали компанию выполнять требования жильцов и устранить пробелы. В то же время они не смогли нам сказать, когда ответят на эти требования.

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