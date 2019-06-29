Вблизи трассы Чимишлия-Порумбрей нашли могильный курган

Редкую находку сделали молдавские археологи. Вблизи трассы Чимишлия-Порумбрей, где идет ремонт, обнаружили могильный курган. Нашли в нем останки 14-ти человек. Некоторым могилам по меньшей мере три тысячи лет.

"Мы полагаем, что положение усопшего имитирует положение плода в утробе матери. Вообще весь холм имитирует утробу матери. Это особый погребальный комплекс. Здесь же мы нашли четыре керамических горшка, бронзовый нож, а также кости животных", - сказал замдиректора Национального агентства археологии Сергей Попович.

Останавливать ремонт дороги не стали. Но рабочих просят быть осторожными. Помогают археологам и несколько волонтеров из Чимишлии.

"Эта могила меньше соседней. И вы видите, что положение останков другое. Это означает, что этот человек был ниже на социальной лестнице. Положение говорит о многом. Видимо, этот человек был беднее", - сказала волонтер Мария Плоп.



Кости и предметы из могил привезут в Кишинев на экспертизу. Останки, относящиеся к к Железному веку, в Молдове последний раз находили почти 20 лет назад.