Новое руководство ДПМ будет избрано 27 июля

Новое руководство Демократической партии изберут на внеочередном съезде 27 июля. Генеральный секретарь и вице-председатели подали в отставку вслед за Владом Плахотнюком. До съезда исполнять обязанности лидера демократов будет Павел Филип.

"Партия остается мощной политической силой. И такая сила необходима Молдове. Но ДПМ не может быть такой в нынешнем формате. После съезда это будет социально ориентированное формирование, основывающееся на европейских ценностях", - заявил и.о. председателя ДПМ Павел Филип.

Павел Филип подчеркнул, что задачей ДПМ будет противостояние хаосу, в который страну ввергает альянс Санду-Додона.

"Это коалиция между крайне левыми и крайне правыми, и она неестественна. Мы все понимаем, что нужна политическая сила, которая уравновесит эти крайности и обеспечит дальнейшее развитие Молдовы. И не в последнюю очередь - гарантирует суверенитет и территориальную целостность страны", - добавил Филип.

Новые власти Филип призвал не закрывать социальные программы, начатые демократами.

"Нужно отказаться от большевицкого отношения. Если кто-то с тобой не согласен - это не означает, что он твой враг. Это не значит, что после прихода к власти нужно все уничтожить. Но пока я вижу только, что все без разбору уничтожают и сносят", - подытожил Павел Филип.

Несколько дней назад Влад Плахотнюк объявил, что покидает пост председателя ДПМ из-за давления на однопартийцев. Также он подчеркнул, что не станет отказываться от депутатского мандата из уважения к голосам жителей Ниспорен. Председателем партии он был избран в декабре 16 года.