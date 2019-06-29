Имея форму бумеранга и массу в 1,4 кг, печень ежедневно трудится для нас с огромным усилием.
Это второй по величине орган в организме человека, о котором мы мало задумываемся до тех пор, пока что-то пойдёт не так. Словно «тихая домработница», печень работает круглосуточно, очищая всё, что в неё входит, пишет вести-ua.
Подобно тому, как мы убираемся в своих квартирах каждый выходной, печень обезвреживает токсины, поступающие с едой и из окружающей нас среды.
Чтобы вы ни съели, ваша печень будет иметь с этим дело, помимо своих других повседневных обязанностей: переработка углеводов, белков и жиров в энергию, помощь в пищеварении, использование 30% циркулирующей крови каждую минуту для совершения химических реакций по устранению вредных токсинов, распространению и хранению необходимых питательных веществ, детоксикации крови от канцерогенов.
Самое лучшее, что мы можем сделать для нашей печени – кормить её здоровыми, растительными продуктами. Итак, какие же продукты помогают такому значимому органу, как печень, очиститься от накопленных токсинов.
Свекла. Яркий и красивый овощ, словно сумасшедший выстрел здоровья для всего тела, в том числе печени. Её красный, пурпурный оттенок может показаться несколько перенасыщенным, однако природа с умом создавала цвета для овощей. Например, свекла своим цветом напоминает кровь и обладает свойствами, очищающими последнюю, вследствие чего повышается функция печени. Свекла содержит множество антиоксидантов и питательных веществ: фолиевая кислота, пектин, железо, бетаин, бетанин, бетацианин. Пектин является растворимой формой волокна, который хорошо известен своими очищающими свойствами.
Брокколи. Имеющий форму мини дерева, брокколи даёт жизнь телу. Его ярко-зелёные оттенки указывают на высокий уровень антиоксидантов и хлорофилла, найденных в семействе крестоцветных. Брокколи, цветная, брюссельская капуста содержат глюкозинолаты, которые помогают печени вырабатывать энзимы, устраняющие токсины. Брокколи так же является хорошим источником жирорастворимого витамина Е, особенно важным для печени.
Лимон. Лимоны любят вашу печень, а печень любит лимоны! Этот овощ обеспечивает организм антиоксидантами, в первую очередь витамином С, которые способствуют выработке энзимов, помогающих в пищеварении. Лимон является натуральной альтернативой соли, так как богат электролитами, не обезвоживающими клетки организма, как это делает натрий. Лимон действует ощелачивающе, несмотря на то, что сам он кислый.
Чечевица. Будучи богатой клетчаткой, помогает процессу очищения и является естественным источником растительного белка. Не рекомендуется потреблять слишком много белка, так как это может стать серьёзной нагрузкой для печени. Чечевица обеспечивает достаточное количество белка организму, не вызывая никакого вреда. Кроме того, она является одним из самых легко усвояемых бобовых.
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