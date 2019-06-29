СМИ: Жена правителя Дубая сбежала с $40 млн

Жена правителя Дубая Мохаммеда бин Рашида и единокровная сестра короля Иордании принцесса Хая сбежала вместе с 40 миллионами долларов. Об этом пишет британский таблоид Sun 29 июня. Она исчезла еще в начале февраля.

По некоторым предположениям Хая скрывается в Германии вместе со своими малолетними детьми. Там она попросила убежища, сразу подав на развод после прибытия, передаёт Корреспондент.

По предположениям СМИ, именно этот семейный разрыв вызвал изменения климата в отношениях Германии и ОАЭ. Сообщается, что правитель Дубая выступал с требованиями к Берлину по возвращению обратно всех членов его семьи, однако европейское государство не выдало их.

Ранее от Мохаммеда бин Рашида уже пыталась сбежать дочь. Сейчас ее родственники отмечают, что она находится в безопасности на территории Дубая.