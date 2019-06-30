Молдавская спортсменка Анастасия Никита завоевала бронзовую медаль на Европейских играх в Минске

Представительница женской борьбы из Молдовы Анастасия Никита завоевала бронзовую медаль на Европейских играх в Минске. Уроженка села Тетэрешты Страшенского района в финале в весовой категории до 57 кг смогла одолеть спортсменку из Норвегии Грейс Баллен со счетом 11-4.

"Я очень рада, что выиграла бронзовую медаль. Для меня эта медаль много значит, потому что я работала. Надеюсь, в будущем будет мотивация заработать золото", сказала спортсменка.

Анастасия Никита одержала победу над спортсменками из Чехии и Украины, но в полуфинале уступила представительнице Белоруссии, передает canal3.

Это четвертая медаль Республики Молдова на Европейских играх в Минске. Ранее Сабина Артемчук завоевала серебро, а Паулина Эшану и Денис Такий выиграла бронзовые медали.