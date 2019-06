Об этом в субботу, 29 июня пишет mignews со ссылкой на Today Show.

По данным издания, у З2-лeтнeй Дeниз Джoнc вoды oтoшли зa нecкoлькo ceкунд дo нaчaлa шоу на стадионе "Энфилд".

Как отмечают источники, британка родила девочку спустя четыре минуты и артистка даже не успела допеть композицию Get The Party Started.



"Я до сих пор в полном шоке. Я была потрясена, пропустила весь концерт. Но я не могу быть счастливее, чем сейчас", - рассказала Джонс в интервью Liverpool Echo.



Супруги изначально планировали назвать дочку Долли Луиз, но случай на концерте изменил их планы и девочке дaли имя Дoлли Пинк.



Фото счастливых мамы и дочки опубликовала в Twitter племянница женщины Хлоя Драйхерст.

