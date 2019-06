Об этом удивительном открытии пишет mignews со ссылкой на журнал ScienceAlert.

По словам биологов, эта дикая кошка отличается рыжей шерстью, пушистым полосатым хвостом, короткими усами, крупными ушами и отменно развитыми клыками.

Эксперты отмечают, что размер взрослой кошки составляет около 90 сантиметров от головы до хвоста. Она крупная и имеет плотную шелковистую шерсть, которая отталкивает блох, вшей и клещей, а также полоски на передних ногах и рыжий живот.

"Мы считаем, что это естественный дикий вид, который был известен, однако не был идентифицирован учеными, так как является крайне незаметным животным, ведущим ночной образ жизни. Впервые животное было обнаружено случайно в 2008 году, когда его поймали в курятнике", - рассказал главный специалист по охране окружающей среды из National Hunting and Wildlife Office Пьер Бенедетти в интервью AFP.

"Это замечательное открытие. Именно их размер и их хвост дали им имя "кошка-лиса" на всем острове. Мы считаем, что это дикий природный вид, который был известен, но научно не идентифицирован, потому что это чрезвычайно скрытное животное с ночными привычками", - добавил Бенедетти, который занимается исследованиями кошек уже более десяти лет.

Установив специальные ДНК-приманки, расставленные специально для кошек-лис, исследователи отделили этих четырелапых от европейских диких кошек Felis silvestris silvestris; по словам Бенедетти, корсиканские кошки близки африканским лесным кошкам F. silvestris lybica, однако их точная принадлежность еще не определена.

Специалисты предполагают, что впервые предков этих усатых доставили на Корсику фермеры примерно в 6500 году до нашей эры.

VIDEO: In the Asco forest in Corsica, two agents of the National Hunting and Wildlife Office (ONCFS) show AFP what they think is a new feline species pic.twitter.com/txeLeqzjhw