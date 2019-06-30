Среди подозреваемых — Клаудио Фоти, детский психолог, основатель туринской некоммерческой организации по работе с пережившими насилие детьми «Гензель и Гретель», его супруга и один из руководителей организации Надья Болоньини, а также мэр городка Биббиано (около 10 тысяч жителей) Андреа Карлетти. 68-летний Фоти — бывший почетный судья суда по делам несовершеннолетних Турина, пишет Il Fatto Quotidiano; основанная им организация участвует в образовательных программах Папского педагогического факультета Auxilium. В 2016 году «Гензель и Гретель» при поддержке местных властей открыла в Биббиано центр поддержки детей, ставших жертвами насилия. За два года, как сообщает Il Fatto Quotidiano, там побывали 210 детей, сообщает meduza.io.



Расследование началось в 2018 году. Внимание правоохранительных органов привлек аномальный рост числа жалоб соцзащиты в судебные органы о насилии со стороны родителей в окрестностях Биббиано. В ходе проверки выяснилось, что основания для жалоб были выдуманными.



Психологи пропускали через детей ток и добавляли в их рисунки сексуальные коннотации

По версии следствия, «Гензель и Гретель» незаконно получила от местных властей исключительное право на оказание оплачиваемой из бюджета психотерапевтической помощи и организацию образовательных программ. Сообщается, что речь шла о сотнях тысячах евро.



Следователи полагают, что соцработники и психологи заставляли детей, которые попадали в их поле зрения из-за подозрений на плохие условия дома, поверить в то, что они стали жертвами насилия со стороны родителей — в том числе сексуального. La Repubblica приводит пример разговора психолога с девочкой, который приведен в материалах дела:



— Но я не помню, почему мне больше нельзя их [родителей] видеть.



— Ты не помнишь, что сказала, что больше не хочешь видеть [отца]? Я помню.



— Я такого не говорила.



— Да, ты сказала, что не хочешь больше его видеть, потому что боишься, что он тебе сделает плохо. Что он может отмстить или увезти тебя. Ты помнишь страх, который чувствовала. Теперь помнишь?



Во время сессий психотерапии, за которые специалистам из «Гензель и Гретель» платили 135 евро вместо обычных для рынка 60-70, детям говорили, в частности, такие фразы: «Твоя семья тебя не хочет», «Твоя мать — проститутка». Одной из девочек Болоньини якобы заявила, что ее изнасиловал отец — и что из-за того, как с ней обращались, она проявляет садизм по отношению к кошке приемных родителей. Последние также принимали участие в сессиях и, как утверждается в материалах дела, оскорбляли девочку. Письма и подарки, которые присылали детям настоящие родители, от них скрывали.



Надя Болоньини, как пишет Corriere Torino, подключала к рукам и ногам детей электроды и пускала ток, называя это «машинкой памяти» — по версии следствия, таким образом она пыталась «изменить состояние памяти» детей перед судебными заседаниями по поводу опекунства. Подозреваемые также предположительно фальсифицировали документы, которые предоставляли судам. В частности, они подделывали детские рисунки, добавляя в них сексуальные коннотации.



Среди назначенных опекунов были люди с психическими проблемами. Двое детей подверглись сексуальному насилию

Опекунами изъятых из семей детей становились, по мнению следствия, знакомые фигурантов дела (предположительно, за вознаграждение). За уход за детьми они также получали деньги от государства. Утверждается, что опекуны не проходили должного контроля; среди них были люди с психическими проблемами. В материалах дела есть два случая сексуального насилия по отношению к детям — один раз ребенка изнасиловал племянник опекунов.



Жертвами действий подозреваемых стали по меньшей мере 10 детей в возрасте 6 до 11 лет, пишет Corriere Bologna. Некоторые из них были, как считает следствие, травмированы этим опытом и проявляют симптомы токсикомании и членовредительства.



Клаудио Фоти заявил La Stampa, что «не знает деталей дела», но отвергает обвинения в свой адрес. В администрации Биббиано заявили, что уверены в непричастности мэра Карлетти к преступлениям. В Национальном совете социальных работников заявили, что в случае подтверждения вины их коллег «окажутся в первом ряду, чтобы защитить детей, которых не защитили».



Двадцать лет назад в этом же регионе Италии было громкое дело с изъятием детей из семей. «Гензель и Гретель» были замешаны и в нем

Дело «Ангелов и демонов» напомнило некоторым журналистам дело 20-летней давности, известное под названиями «Дьяволы моденской низменности» или «Отрава». Во второй половине 1990-х в другой части Эмилии-Романьи 16 детей были изъяты из семей из-за того, что их родителей обвинили в педофилии, проведении на кладбищах сатанинских ритуалов и убийствах. Обвинения строились в основном на показаниях детей. Ряд фигурантов были осуждены за насилие над детьми; обвинения в убийствах доказаны не были. В 2017 году La Repubblica выпустила про это дело подкаст Veleno («Отрава»). Его авторы предположили, что показания детей могли строиться на ложных воспоминаниях, внушенных им во время общения с психологами, а дело стало результатом моральной паники, связанной со страхом сатанизма и педофилии.



Организация «Гензель и Гретель» была связана и с делом «дьяволов моденской низменности». По словам одного из авторов подкаста Veleno Пабло Тринчи, психолог Кристина Рочча (в то время жена Клаудио Фоти и одна из руководительница «Гензель и Гретель») была одной из тех, кто обнаружили предполагаемые факты насилия по отношению к детям. «[В подкасте] мы показали огромный конфликт интересов у Кристины Роччи. Она стала президентом центра „Гензель и Гретель“, которому потом доверили детей, изъятых из семей; их заработок составил более 2,2 миллионов евро». Сам Фоти критиковал подкаст Veleno и вел компанию против него.



В то же время The Wired отмечает, что к расследованию «Ангелы и демоны» есть вопросы — в частности, как совершение подобных подлогов могло ускользнуть от внимания многочисленных сотрудников опеки, судебной системы и психологов, не участвовавших в сговоре. Не совсем понятно, зачем нужно было фальсифицировать дела, если в Италии реальные жертвы насилия стоят в очереди на получение помощи от таких организаций, как «Гензель и Гретель». Наконец, не ясно, зачем одному из самых известных центров подобного рода в Италии нужно было идти на преступления ради контрактов от такого маленького города.