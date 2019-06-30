Сланцы оказались опасными для здоровья

Популярные в летний период сланцы оказались опасными для здоровья. К такому выводу пришла специалист из Баптистского медицинского центра Уэйк Форест в Северной Каролине Камилла Лонг, сообщает портал The Sun.

По её словам, чтобы зафиксировать тапок на ноге, человек подгибает пальцы, а это приводит к изменениям в походке. Из-за этого могут травмироваться мышцы и пяточные сухожилия, а также появиться боли в спине. Более того, со временем у человека может развиться плантарный фасциит (заболевание, симптомом которого является боль в пятке, возникающая или усиливающаяся при нагрузке). На восстановление можно потратить до года, передает life.

При этом эксперты нашли выход. Для предотвращения проблем нужно выбирать сланцы, которые сгибаются при ходьбе в том же месте, что и стопа. В противном случае ноги не получают достаточной опоры. Рекомендуется не надевать их, если предстоит долгое время провести на ногах, а также не водить в них машину — сланцы могут застрять между педалями.