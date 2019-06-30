Алибасов об отравлении: Всё зашипело, всё взорвалось внутри

Музыкальный продюсер Бари Алибасов заявил, что история с отравлением средством для прочистки труб не является фарсом. О том, как он выпил жидкость "Крот", основатель группы "На-На" рассказал на пресс-конференции.

— Начинаю рассказ. Лёг в кому, через две недели проснулся, рассказ окончен. Я вышел на кухню, оглянулся, чтобы что-то попить — было жарко. Смотрю, стоит "Крот", такой яркий флакон, он стоял на окне. Хорошо пьётся, я его выпил. Мгновенно потерял сознание, вдруг всё шипит, всё взорвалось внутри, — заявил Алибасов.

По словам продюсера, после этого он стал звонить близким и говорить, что они его больше не увидят, пишет life.

— Потом ничего не помню. Потом в кровати очнулся, Сергей рядом, помощник, или Лидия Шукшина рассказали, что со мной произошло, — пояснил основатель группы "На-на".

Алибасов подчеркнул, что после отравления его основной рацион до сих пор составляют детское питание и диетические каши.

Продюсер также рассказал о дальнейших творческих планах. Он готовит мировое шоу с группой "На-На". Для этого Алибасову нужна большая команда — танцоры, вокалисты, режиссёры.