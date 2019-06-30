У любого косметического средства, как и продуктов, есть свой срок годности. Производитель его устанавливает, после того как средство проходит тестирование: пробную партию нагревают, замораживают, размораживают и заносят в нее бактерии. Это помогает определить, как долго средство будет оставаться безопасным и пригодным для использования.
Некоторые косметические средства могут сохранять свои свойства после окончания срока годности, если их правильно хранить. Некоторые просроченные средства, наоборот, могут потерять эффективность и в худшем случае даже вызвать раздражение кожи или инфекцию. Поэтому Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) все же не рекомендует пользоваться косметическими средствами после окончания срока годности. Со временем консерванты и активные компоненты в продукте начинают разрушаться, что приводит к росту микробов и грибков. Иногда это даже заметно: продукт меняет цвет, текстуру, запах, передает Вести-UA.
FDA предупреждает, что особенно внимательно нужно относиться к сроку годности средств для области вокруг глаз. Тушь для ресниц, которую часто используют слишком долго, рекомендуется выбрасывать через два — четыре месяца после вскрытия: тушь подвергается воздействию микробов каждый раз, когда мы ею пользуемся. Ещё маленький срок годности имеют средства, содержащие нетрадиционные консерванты или не содержащие консервантов вообще.
Как узнать срок годности, если он не указан на упаковке
Вариант № 1: на упаковке есть символ периода после вскрытия. Число перед буквой М показывает, сколько месяцев можно использовать средство после вскрытия, например 6М - это шесть месяцев.
Вариант № 2: на упаковке есть срок годности и одновременно период после вскрытия. В этом случае средство нужно утилизировать по истечении срока годности, вне зависимости от того, когда вы его вскрыли. Если период после вскрытия закончился, а срок годности ещё нет, средство лучше всё равно утилизировать.
Вариант № 3: на упаковке есть только номер партии. В некоторых странах, например в США, производители не обязаны указывать срок годности на косметических продуктах. Номер партии может состоять из цифр, букв или одновременно и цифр, и букв. Если вы знаете только номер партии, можно воспользоваться специальными калькуляторами или же напрямую обратиться к производителю за расшифровкой.
Как ухаживать за косметикой, чтобы она не испортилась
Если косметические средства неправильно хранить, они могут испортиться еще до окончания срока годности. Простые правила помогут этого избежать:
- Храните косметику в чистом, прохладном и сухом месте. Тепло может ускорить рост микробов и грибков. Да, ванная комната не лучшее место для косметики.
- Не разбавляйте косметику водой - так вы только занесете микробы и нарушите баланс консервантов.
- Тщательно закручивайте все баночки и тюбики.
- Избегайте средств, в которые нужно опускать пальцы, или наносите такие средства палочками или кистями. Все многоразовые кисти регулярно и тщательно мойте.
- Не делитесь свой косметикой с другими и не пользуйтесь тестерами в магазинах. Магазинные тестеры могут быть загрязнены гораздо сильнее, чем домашняя косметика. Если все же протестировать средство нужно, используйте для нанесения одноразовый ватный диск.
Комментарии
- Эксперты объяснили, почему авокадо помогает худеть
- Составлен рейтинг самых привлекательных наций в мире
- Итальянка просидела в застрявшем лифте более суток, спасаясь вином
- Сланцы оказались опасными для здоровья
- У берегов Канады нашли шесть погибших китов
- Поклонница родила во время выступления Pink
- Тауэрский мост в Лондоне отмечает 125-летие
- СМИ: Жена правителя Дубая сбежала с $40 млн
- Названы продукты, способствующие очищению печени
- Врачи рассказали, как мороженое влияет на артериальное давление
- Холодное лето: погода в Москве побила 70-летний антирекорд
- На Чеканах незаконно возводят многоэтажку: жители окрестных домов бьют тревогу
- Эксперты объяснили, почему авокадо помогает худеть
- Срок годности истек: можно ли пользоваться просроченной косметикой
- Составлен рейтинг самых привлекательных наций в мире
- Онколог перечислил малозаметные симптомы рака
- На складе "Молдова-Фильм" нашли почти полтонны боеприпасов
- Врачи рассказали, как мороженое влияет на артериальное давление
- Названы продукты, способствующие очищению печени
- Девятиэтажка в Дурлештах находится в аварийном состоянии спустя всего четыре года после строительства
- Слусарь объявил, что с августа власти не смогут платить зарплаты социальным ассистентам
- Александр Муравский: Если и дальше продолжится такой прессинг на ДПМ – я стану её сторонником
- Штормовое предупреждение: на Молдову надвигается шквалистый ветер, ливни и град
- Медики рассказали, кому категорически запрещено употреблять мяту
- Врачи напомнили, кому вредно есть помидоры
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Уделите больше внимания детям.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Не будьте неблагодарными.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вероятна новая романтическая связь.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Неудачный день для секса. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Вас будут волновать вопросы материального характера. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Будьте осторожны с электроприборами.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Возможны проблемы с пищеварением. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. В голову придут плодотворные идеи.
|Banca Nationala a Moldovei