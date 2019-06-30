Срок годности истек: можно ли пользоваться просроченной косметикой

У любого косметического средства, как и продуктов, есть свой срок годности. Производитель его устанавливает, после того как средство проходит тестирование: пробную партию нагревают, замораживают, размораживают и заносят в нее бактерии. Это помогает определить, как долго средство будет оставаться безопасным и пригодным для использования.

Некоторые косметические средства могут сохранять свои свойства после окончания срока годности, если их правильно хранить. Некоторые просроченные средства, наоборот, могут потерять эффективность и в худшем случае даже вызвать раздражение кожи или инфекцию. Поэтому Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) все же не рекомендует пользоваться косметическими средствами после окончания срока годности. Со временем консерванты и активные компоненты в продукте начинают разрушаться, что приводит к росту микробов и грибков. Иногда это даже заметно: продукт меняет цвет, текстуру, запах, передает Вести-UA.

FDA предупреждает, что особенно внимательно нужно относиться к сроку годности средств для области вокруг глаз. Тушь для ресниц, которую часто используют слишком долго, рекомендуется выбрасывать через два — четыре месяца после вскрытия: тушь подвергается воздействию микробов каждый раз, когда мы ею пользуемся. Ещё маленький срок годности имеют средства, содержащие нетрадиционные консерванты или не содержащие консервантов вообще.

Как узнать срок годности, если он не указан на упаковке

Вариант № 1: на упаковке есть символ периода после вскрытия. Число перед буквой М показывает, сколько месяцев можно использовать средство после вскрытия, например 6М - это шесть месяцев.

Вариант № 2: на упаковке есть срок годности и одновременно период после вскрытия. В этом случае средство нужно утилизировать по истечении срока годности, вне зависимости от того, когда вы его вскрыли. Если период после вскрытия закончился, а срок годности ещё нет, средство лучше всё равно утилизировать.

Вариант № 3: на упаковке есть только номер партии. В некоторых странах, например в США, производители не обязаны указывать срок годности на косметических продуктах. Номер партии может состоять из цифр, букв или одновременно и цифр, и букв. Если вы знаете только номер партии, можно воспользоваться специальными калькуляторами или же напрямую обратиться к производителю за расшифровкой.

Как ухаживать за косметикой, чтобы она не испортилась

Если косметические средства неправильно хранить, они могут испортиться еще до окончания срока годности. Простые правила помогут этого избежать: