Употребление авокадо помогает поддерживать в организме высокий уровень лептина – гормона сытости. Из-за этого человек долго сохраняет чувство насыщения, что способствует похудению, пишет «МедикФорум».
В этом убедились специалисты из Центра исследований в области питания при Технологическом институте Иллинойса (США). Они считают, что польза от употребления этого фрукта связана с содержащимися в нем жирами. Исследователи подчеркивают, что при выборе авокадо или обезжиренной пищи худеющие должны отдать предпочтение зеленому фрукту, передает Мир24.
Так, во время проводимого ими эксперимента участники с лишним весом употребляли на обед одно авокадо, его половину или же блюдо с низким содержанием жира. Оказалось, что добровольцы, съедающие за обедом целый фрукт, дольше чувствовали себя сытыми. По словам авторов исследования, даже половина авокадо обеспечивала более длительное чувство насыщения, чем обезжиренный обед.
«Употребление авокадо помогает повысить уровень гормона сытости. Разумное употребление здоровых жиров эффективно подавляет голод и содействует контролю веса, а также похудению», - резюмировали специалисты.
Ранее британские ученые из Кембриджского университета нашли способ похудения, который не предполагает увеличения количества сжигаемой энергии или снижения объема пищи. Эксперты рекомендуют изменить качество пищи, заменив высококалорийные блюда на продукты с высоким содержанием клетчатки и низким уровнем крахмала. Среди них ученые рекомендуют капусту брокколи, баклажаны, фрукты и цельнозерновые злаки. Полезно включить в рацион орехи, авокадо и оливковое масло: эти продукты помогают улучшить пищеварение.
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