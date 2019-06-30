Незаконное строительство на Чеканах. Вблизи 15-этажных зданий возводят еще одну многоэтажку. Первоначально градостроительный проект предполагал строительство дома не выше девяти этажей. Но аппетиты росли, и благодаря новой авторизации вместо девяти этажей в проекте появилось 23.
Жильцы соседних домов говорят, что уже сейчас у них во дворе негде парковать машины и гулять с детьми.
"Пусть они посмотрят, как мы тут живем. У нас тут 140 с лишним квартир и, насколько я поняла, прибавится еще шестьсот. На трех квадратных метрах площадка для мусора. А они уже говорят, что она там незаконно установлена, и хотят перенести ее к нашему подъезду, а к ней добавить еще и свою площадку для мусора".
"Мы и так не видим солнца. А представьте к 15 этажам еще семь прибавят. Тогда о солнце можно будете совсем забыть".
"Проблемой стало найти место, куда можно пойти погулять с детьми. Приходится идти во дворы соседних домов. У новых домов практически не осталось дворов. Но и у старых их скоро не станет. Кругом тесно".
В ответ на многочисленные жалобы мэрия распорядилась приостановить строительные работы.
"Там уже стоят многоэтажные дома. Если мне память не изменяет, у них там 15 или 16 этажей. А посередине может появиться здание выше 22 этажей. С местными жителями никто не проконсультировался, как того предусматривает регламент. Поэтому мы приостановили действие авторизации на строительство".
Несмотря на запрет, строительство многоэтажки продолжается.
"В строительной компании проигнорировали это распоряжение. Более того, они уже работают не с восьми утра как раньше, а с семи".
Градоначальник же говорит, что сделал все, что от него зависело. Теперь дело за полицией и Агентством технического надзора. Жильцы намерены бороться и дальше.
"Мы готовы идти до конца. Если понадобится – будем бастовать у всех инстанций. Мы сознательные граждане, и хотим, чтобы все делалось для людей, а не для бизнесменов, строящих многоэтажки", - сказала председатель ассоциации жильцов Ольга Мунтяну.
Представители строительной компании, ведущей работы, обещали прокомментировать ситуацию позже.
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