Холодное лето: погода в Москве побила 70-летний антирекорд

В Москве побит 70-летний рекорд по холоду. В субботу столбики термометров опустились до плюс 12 градусов.

По словам специалистов центра «Фобос», такие цифры характерны для конца сентября. Осенним выглядит и небо. За два дня оно обрушило на российскую столицу половину месячной нормы осадков. Довершает картину холодный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, передает Мир24.

По словам метеорологов, потепление придет в российскую столицу уже в начале будущей недели.