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Поклонники Меган Маркл восхитились её фигурой после родов
// фото: Reuters
13:25, 30 Jun 2019
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Поклонники Меган Маркл оценили её фигуру после родов и удивились тому, как герцогиня Суссекская изменилась за столь короткий срок, пишет StarHit.

Полюбоваться супружеской четой фанатам Маркл удалось на баскетбольном матче между командами New York Yankees и Boston Red Sox. Визит супругов на мероприятие стал для многих неожиданностью. Приветствуя пару, представители спортивных команд подарили их новорождённому сыну одежду в цветах своих клубов, передает life.

По мнению поклонников актрисы, она сбросила около десяти килограммов и благополучно возвращается в форму, которая у неё была до родов.

Ранее сообщалось, что Маркл и принц Гарри поздравили всех с Днём отца и опубликовали в "Инстаграме", вероятно, первую настоящую фотографию своего новорождённого сына Арчи.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года. Спустя менее чем полгода после свадьбы стало известно, что герцог и герцогиня Суссекские готовятся стать родителями. 6 мая у них родился первенец.

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Tonight, The Duke and Duchess of Sussex attended the first of a two game series of the Major League Baseball #LondonSeries, in support of @WeAreInvictusGames. Tonight’s highly anticipated game between the #Yankees and #RedSox took place at London stadium, Olympic Park. The @WeAreInvictusGames, of which His Royal Highness is Founding Patron, has been selected as charity partner for the @MLB 2019 series. The Invictus Games Foundation is the international charity that oversees the development of the Invictus Games, an international adaptive multi-sport event in which wounded, injured or sick armed service personnel and veterans participate. It celebrates the power of sport in recovery and how it can help, physically or psychologically, those suffering from injuries or illness. The word ‘invictus’ means ‘unconquered’ - it embodies the fighting spirit of the competitors. As part of the partnership, the Invictus Games Foundation have a team participating in London’s #Softball60, the social softball series built for the city and targeted to introduce the sport to new audiences and demonstrate that it is an inclusive sport. On this #ArmedForcesDay, tonight’s event was also a chance for Their Royal Highnesses to shine a light on the men and women here in the UK and around the world who have sacrificed so much for their country. Discover more about the Invictus Games Foundation through the link in our bio. Photo credit: PA

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