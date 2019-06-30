Поклонники Меган Маркл восхитились её фигурой после родов

Поклонники Меган Маркл оценили её фигуру после родов и удивились тому, как герцогиня Суссекская изменилась за столь короткий срок, пишет StarHit.

Полюбоваться супружеской четой фанатам Маркл удалось на баскетбольном матче между командами New York Yankees и Boston Red Sox. Визит супругов на мероприятие стал для многих неожиданностью. Приветствуя пару, представители спортивных команд подарили их новорождённому сыну одежду в цветах своих клубов, передает life.

По мнению поклонников актрисы, она сбросила около десяти килограммов и благополучно возвращается в форму, которая у неё была до родов.

Ранее сообщалось, что Маркл и принц Гарри поздравили всех с Днём отца и опубликовали в "Инстаграме", вероятно, первую настоящую фотографию своего новорождённого сына Арчи.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года. Спустя менее чем полгода после свадьбы стало известно, что герцог и герцогиня Суссекские готовятся стать родителями. 6 мая у них родился первенец.