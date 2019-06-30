Поклонники Меган Маркл оценили её фигуру после родов и удивились тому, как герцогиня Суссекская изменилась за столь короткий срок, пишет StarHit.
Полюбоваться супружеской четой фанатам Маркл удалось на баскетбольном матче между командами New York Yankees и Boston Red Sox. Визит супругов на мероприятие стал для многих неожиданностью. Приветствуя пару, представители спортивных команд подарили их новорождённому сыну одежду в цветах своих клубов, передает life.
По мнению поклонников актрисы, она сбросила около десяти килограммов и благополучно возвращается в форму, которая у неё была до родов.
Ранее сообщалось, что Маркл и принц Гарри поздравили всех с Днём отца и опубликовали в "Инстаграме", вероятно, первую настоящую фотографию своего новорождённого сына Арчи.
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года. Спустя менее чем полгода после свадьбы стало известно, что герцог и герцогиня Суссекские готовятся стать родителями. 6 мая у них родился первенец.
View this post on Instagram
Tonight, The Duke and Duchess of Sussex attended the first of a two game series of the Major League Baseball #LondonSeries, in support of @WeAreInvictusGames. Tonight’s highly anticipated game between the #Yankees and #RedSox took place at London stadium, Olympic Park. The @WeAreInvictusGames, of which His Royal Highness is Founding Patron, has been selected as charity partner for the @MLB 2019 series. The Invictus Games Foundation is the international charity that oversees the development of the Invictus Games, an international adaptive multi-sport event in which wounded, injured or sick armed service personnel and veterans participate. It celebrates the power of sport in recovery and how it can help, physically or psychologically, those suffering from injuries or illness. The word ‘invictus’ means ‘unconquered’ - it embodies the fighting spirit of the competitors. As part of the partnership, the Invictus Games Foundation have a team participating in London’s #Softball60, the social softball series built for the city and targeted to introduce the sport to new audiences and demonstrate that it is an inclusive sport. On this #ArmedForcesDay, tonight’s event was also a chance for Their Royal Highnesses to shine a light on the men and women here in the UK and around the world who have sacrificed so much for their country. Discover more about the Invictus Games Foundation through the link in our bio. Photo credit: PA
Комментарии
- Мертвый мальчик в чемодане в Черновцах: названа вероятная причина смерти
- Эксперты объяснили, почему авокадо помогает худеть
- Срок годности истек: можно ли пользоваться просроченной косметикой
- Составлен рейтинг самых привлекательных наций в мире
- Итальянка просидела в застрявшем лифте более суток, спасаясь вином
- Сланцы оказались опасными для здоровья
- У берегов Канады нашли шесть погибших китов
- Поклонница родила во время выступления Pink
- Тауэрский мост в Лондоне отмечает 125-летие
- СМИ: Жена правителя Дубая сбежала с $40 млн
- В Брюсселе сегодня выберут главу Еврокомиссии
- Молдавский дизайнер одежды Ирина Мадан завоевала американский рынок
- Мертвый мальчик в чемодане в Черновцах: названа вероятная причина смерти
- Поклонники Меган Маркл восхитились её фигурой после родов
- Холодное лето: погода в Москве побила 70-летний антирекорд
- На складе "Молдова-Фильм" нашли почти полтонны боеприпасов
- Врачи рассказали, как мороженое влияет на артериальное давление
- Названы продукты, способствующие очищению печени
- Девятиэтажка в Дурлештах находится в аварийном состоянии спустя всего четыре года после строительства
- СМИ: Жена правителя Дубая сбежала с $40 млн
- Слусарь объявил, что с августа власти не смогут платить зарплаты социальным ассистентам
- Александр Муравский: Если и дальше продолжится такой прессинг на ДПМ – я стану её сторонником
- Штормовое предупреждение: на Молдову надвигается шквалистый ветер, ливни и град
- Врачи напомнили, кому вредно есть помидоры
- Чубашенко: Я опешил, увидев, как премьер Майя Санду пришла на заседание ВСМ
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Уделите больше внимания детям.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Не будьте неблагодарными.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вероятна новая романтическая связь.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Неудачный день для секса. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Вас будут волновать вопросы материального характера. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Будьте осторожны с электроприборами.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Возможны проблемы с пищеварением. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. В голову придут плодотворные идеи.
|Banca Nationala a Moldovei