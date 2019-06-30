Мать ребенка, замерзшего насмерть на улице в селе Солтэнешты, приговорили к году тюрьмы

Жительницу Ниспоренского района, которая оставила годовалого ребенка замерзать на улице, приговорили к одному году лишения свободы.

Суд Унген признал 30-летнюю женщину виновной в убийстве по неосторожности. Приговор может быть обжалован в суде высшей инстанции.

Трагедия произошла в конце ноября прошлого года в селе Солтэнешты. Годовалый ребенок насмерть замерз на улице в селе Солтэнешты Ниспоренского района. На дороге его оставила пьяная мать. Тело малыша обнаружили только утром.

По словам следователя Виктора Трибой, женщина несла ребенка на руках, споткнулась, упала и выронила его. После чего оставила малыша на улице ушла домой спать.

"Под утро она пришла к соседке. Думала, что ребенок у нее. Та удивилась, и тогда мать пошла искать его на улице. Ребенок уже был мертв", - сказал мэр села Солтэнешты Николай Василаке.

У женщины есть десятилетний сын от первого брака.