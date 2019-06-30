О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Мать ребенка, замерзшего насмерть на улице в селе Солтэнешты, приговорили к году тюрьмы
// фото: libertatea.ro
15:00, 30 Jun 2019
просмотров 191 | комментариев 0

Жительницу Ниспоренского района, которая оставила годовалого ребенка замерзать на улице, приговорили к одному году лишения свободы.

Суд Унген признал 30-летнюю женщину виновной в убийстве по неосторожности. Приговор может быть обжалован в суде высшей инстанции.

Трагедия произошла в конце ноября прошлого года в селе Солтэнешты. Годовалый ребенок насмерть замерз на улице в селе Солтэнешты Ниспоренского района. На дороге его оставила пьяная мать. Тело малыша обнаружили только утром.

По словам следователя Виктора Трибой, женщина несла ребенка на руках, споткнулась, упала и выронила его. После чего оставила малыша на улице ушла домой спать.

"Под утро она пришла к соседке. Думала, что ребенок у нее. Та удивилась, и тогда мать пошла искать его на улице. Ребенок уже был мертв", - сказал мэр села Солтэнешты Николай Василаке.

У женщины есть десятилетний сын от первого брака.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вечер лучше провести в кругу семьи.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Уделите больше внимания детям.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Не будьте неблагодарными.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вероятна новая романтическая связь.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Неудачный день для секса. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Но не принимайте все так близко к сердцу.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Вас будут волновать вопросы материального характера. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Будьте осторожны с электроприборами.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Возможны проблемы с пищеварением. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Каменное сердце молдавской элиты
Валерий Реницэ,
Loading...