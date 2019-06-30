Признак болезни Альцгеймера: медики рассказали об опасном симптоме

Бессонница и некоторые другие нарушения сна могут свидетельствовать о начале развития опасных заболевании, говорят врачи.

По их словам, особенно внимательными к своему режиму дня должны быть люди старше 40 лет, передает Вести-UA.

Специалисты из Калифорнийского университета в Беркли установили, что плохой сон у людей старше 40 лет является следствием накопления бета-амилоидных бляшек в мозге, которые являются главным предвестником болезни Альцгеймера. Один из авторов исследования прокомментировал его результаты. «Бета-амилоидные и тау-белки являются прогностическими маркерами. Только недавно они стали хорошо распознаваться с помощью дорогостоящего сканирования ПЭТ», - рассказал учёный. Также специалисты настоятельно рекомендуют следить за режимом дня.

Люди старше 40 лет должны ежедневно спать не менее 7 часов, причём нужно ложиться спать в одно и то же время. Если проблемы со сном беспокоят вас очень часто, обязательно обратитесь к специалистам. Также эксперты советуют приобрести специальные устройства, которые позволяют отслеживать качество сна.