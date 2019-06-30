Смартфоны "iPhone XI" появились в продаже

Поддельные iPhone XI 2019 года начали продавать в Сети.

Смартфон должен быть представлен компанией Apple только в сентябре, но некие умельцы уже «выпустили» его. Отмечается, что подделка основана на данных многочисленных утечек и рендеров, передает Известия.

Подделка оснащена квадрокамерой с тремя датчиками, а также имеет характерный для iPhone вырез вверху экрана, который часто называют «монобровью», сообщает «Федеральное агентство новостей».

В апреле СМИ раскрыли характеристики нового iPhone. По их данным, разрешение фронтальной камеры увеличат с 8 до 12 мегапикселей. Помимо этого она будет находиться под специальным покрытием, которое делает ее невидимой. Изменения могут коснуться и внешней камеры, которую получит третий объектив для широкоформатной съемки. Когда смартфон поступит на прилавки, не уточняется.