Поддельные iPhone XI 2019 года начали продавать в Сети.
Смартфон должен быть представлен компанией Apple только в сентябре, но некие умельцы уже «выпустили» его. Отмечается, что подделка основана на данных многочисленных утечек и рендеров, передает Известия.
Подделка оснащена квадрокамерой с тремя датчиками, а также имеет характерный для iPhone вырез вверху экрана, который часто называют «монобровью», сообщает «Федеральное агентство новостей».
В апреле СМИ раскрыли характеристики нового iPhone. По их данным, разрешение фронтальной камеры увеличат с 8 до 12 мегапикселей. Помимо этого она будет находиться под специальным покрытием, которое делает ее невидимой. Изменения могут коснуться и внешней камеры, которую получит третий объектив для широкоформатной съемки. Когда смартфон поступит на прилавки, не уточняется.
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