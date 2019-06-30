Павел Филип о решении нового правительства закрыть программу "Доктор для тебя": Соцпроекты нужны людям

"Ломать - не строить". Бывший премьер Павел Филип обратился к альянсу Санду-Додона с таким обращением, после того как программу "Доктор для тебя" решили закрыть.

"Во время этой программы были обследованы более 80 тысяч человек. Десятки жизней удалось спасти благодаря тому, что была своевременно проведена диагностика", - сказал Павел Филип.

Исполняющий обязанности председателя ДПМ отметил, что нынешнее руководство страны принимает политические решения и в отношении других социальных проектов, инициированных предыдущим правительством.

"Мы уже слышали поспешные заявления в адрес программы "Хорошие дороги" и многих других проектов. Однако в министерствах оказались иного мнения, так как это не имеет отношение к той политике, которая проводится сейчас в стране", - отметил Филип.