Япония вернулась к коммерческому лову китов

Япония официально покидает Международную китобойную комиссию (IWC) в воскресенье, 30 июня и прекращает лов китов в Антарктике и северной части Тихого океана в научных целях.

Теперь она начнет коммерческий лов в своей исключительной экономической зоне тех видов китов, численности которых ничто не угрожает, пишет Корреспондент.



Пока квоты и виды китов, промысел которых будет разрешен, не обнародован.



Напомним, с 1988 года Япония, будучи членом Международной китобойной комиссии, добровольно отказывалась от коммерческого промысла китов, оставляя за собой право вылова в научных целях.



Все это время в японских магазинах появлялось небольшое количество китового мяса, которое власти страны называли "побочным" продуктом исследований.

В последние десять лет Японию жестко критиковали экологические организации за вылов и убийство китов. Страна безуспешно пыталась убедить коллег по комиссии разрешить ей коммерческий китобойный промысел и в итоге объявила о своем выходе из состава IWC.