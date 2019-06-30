Пару из Сингапура задержали в аэропорту Шри-Ланки с 5 кг золота

Таможенники главного на Шри-Ланке международного аэропорта Бандаранайке под Коломбо задержали пару предпринимателей из Сингапура, пытавшуюся вывезти ювелирные изделия из золота на сумму, по разным данным, от $110 тыс. до $147 тыс.

Бизнесмены 45 и 55 лет планировали скрыть в одежде около 4,85 кг золотых украшений, передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Они были идентифицированы как собственники крупной сингапурской компании по обмену валют. По данным предварительного расследования, в течение 2019 года пара побывала на Шри-Ланке уже шесть раз.