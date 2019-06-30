У стен Сорокской крепости прошел фестиваль народного творчества

Фестиваль народного творчества прошел у стен Сорокской крепости. Участвовали в нем 70 умельцев со всех уголков страны. Парасковья Прасад говорит, что ткать ее научили еще в детстве. Ее ковры пользуются спросом.

"У меня необычные ковры, я их тку гладью, использую только натуральную некрашеную шерсть", - сказала мастерица Парасковья Прасад.

А Дмитрий Запорожан приехал на фестиваль из села Слобозия Маре Кагульского района. Посетителям он предлагал жилетки и обувь из овечьих шкур.

"Я увлекся этим ремеслом лет семь-восемь назад. Использую шкуры овец с юга Молдовы. Техника обработки достаточно сложная, но я стараюсь совершенствовать свое мастерство, сделать весь процесс максимально чистым с экологической точки зрения", - сказал народный умелец Дмитрий Запорожан.

На выставке было много поделок и изделий из дерева.

"Материал используем разный: липу, дуб, ясень, фруктовые деревья, из них я делаюь большинство сувениров. Приехал на ярмарку с надеждой что-нибудь продать", - рассказал народный умелец Андрей Тихон.

Многие посетители собрались у столика с театральными масками.

"Это персонифицированные маски. Вот такая маска лисы для хитрых женщин. Или вот такая маска для человека, который часто сердится. У каждой маски свой характер", - сказал народный умелец Сергей Дамиан.

Атмосферу праздника поддерживали фольклорные коллективы.

Гости остались довольны фестивалем.

"Приехали всей семьей. За полчаса смогли увидеть много интересного. Есть великолепные вещи, которые мне бы понравилось делать самой. Вот иконы, вышитые бисером".

"Тут много интересных работ. Мне нравится, что все они выполнены вручную. Видно, что сделаны с большой любовью. Кое-что купила на память. Мы приехали из Кагула".

Организаторы остались довольны большим количеством участников и посетителей.

"Были представлены Флорештский, Дрокиевский, Единецкий районы. Есть народные мастера из Кишинева, Криулян, Окницы. Нас как организаторов, представителей Сорокского районного совета радует и то, что мы даем шанс на продолжение традиции этих ярмарок".

Фестиваль народного творчества провели восьмой раз. В этом году на его организацию Сорокской районный совет потратил 13 тысяч леев.