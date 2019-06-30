Самыми активными избирателями на выборах в Гагаузии стали жители Казаклии, Баурчи и Чок-Майдана

В Гагаузии сегодня выбирают башкана. На избирательных участках ждут более 106 тысяч граждан. Согласно данным ЦИК, 65 избирательных участков открылись вовремя, в семь утра. На одном произошла небольшая задержка - не могли найти одну печать, однако проблему вскоре решили. К 16 часам проголосовали чуть больше 32% избирателей. Самыми активными были жители Казаклии, Баурчи и Чок-Майдана.

Серьезных нарушений зафиксированно не было. Правда, один из кандидатов на пост главы автономии уверяет, что голоса избирателей покупают.

Учитывая бездоказательность обвинений Дмитрия Маноле, центризбирком решил проигнорировать его жалобу.

Ну, а жители Гагаузии спешат сделать свой выбор.

За кресло главы Гагаузской автономии борются четыре независимых кандидата - нынешний башкан Ирина Влах, депутат народного собрания Комрата Иван Бургуджи, советник башкана по юридическим вопросам Сергей Чимпоеш, муниципальный советник Дмитрий Манол.

Решение Кагульской апелляционной палаты, которая накануне включила в список и Василия Аладова, отменила Высшее судебная палата.

За ходом выборов следят 143 местных и 49 зарубежных наблюдателей. Мандат башкана длится четыре года.