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Google Maps будет сообщать о загруженности автобуса или поезда
// фото: AppleInsider.ru
17:09, 30 Jun 2019
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Компания Google объявила о новой функции в своём картографическом сервисе, которая позволяет прогнозировать степень загруженности транспортного средства, будь то автобус, поезд или метро, пишет ITC.

Google выдаёт эту информацию, основываясь на прошлых поездках. В течение нескольких месяцев поисковый гигант просил пользователей Google Maps предоставить дополнительную информацию об уровне загруженности их маршрутов, пишет Корреспондент.

Каждый раз после завершения поездки им предлагалось выбрать из четырёх вариантов: много свободных мест, мало свободных мест, только стоячие места и стоячие места в более тесном пространстве.

Теперь у компании достаточно данных, чтобы начать предлагать прогнозирование загруженности транспортных средств для пользователей, которые планируют свои ежедневные маршруты. Новая функция уже работает в приложении в 200 городах по всему миру.

Кроме того, в Google Maps также появились задержки движения автобусов в режиме реального времени в местах, где пассажиры не имеют возможности получить эту информацию непосредственно от местных транспортных компаний.

Теперь вы сможете видеть, опаздывает ли ваш автобус и как долго задержится, а также более точное время в пути в зависимости от условий движения по маршруту.

Вся эта информация будет отображаться на карте.




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