Коломбо обслуживала товарищеский матч в Колумбии. В одном из эпизодов она подбежала к игроку и сделала вид, что тянется за карточкой. На самом деле она вынули из кармана платок и вытерла лоб, пишет lenta.ru

Коломбо, в прошлом модель, завершила карьеру судьи в 2018 году, и теперь выступает в роли комментатора.

В порядке исключения она согласилась поработать на вышеупомянутом матче.

