Скандал в Театре оперы и балета: многих артистов уволили без объяснения причины

Многим артистам Театра оперы и балета не продлили контракты. Их уволили без объяснения причины. 28 лет выступал на сцене Николай Бусуйок. Его жена Ольга Христя-Стан - девять.

"В первую очередь взяли и уволили пенсионеров, но они не просто люди пенсионного возраса, они люди, которые поют или режиссируют. У нас есть режиссер такой как Константинова - это лучший оперный режиссер. Ее уволили? - Да", - сказал народный артист Молдовы Николай Бусуйок.

"Естественно мы пошли уже к директору, обсудить, спросить "причина в чем?", почему с нами не продлевают дальше контракт, на что нам ответили - "Вот видите список. Я попросил сделать список тех людей, которые меньше всего пели в спектаклях в этом году и и мы в него попали", - сказала солистка Театра оперы и балета Ольга Христя-Стан.

У пары двое детей, и что теперь делать, они не знают. Из-за того, что в театре зарплата небольшая, они всегда искали дополнительный заработок.

"В культуре нигде никому не повысили зарплату и естественно люди должны просто как-то выживать, и они себе ищут по 2-3 работы", - сказала солистка Театра оперы и балета Ольга Христя-Стан.

Уволили еще по меньшей мере десятерых. В их числе - известный тенор Михай Мунтян, которому в этом году исполнится 76 лет. Интервью он давать не стал, сославшись на занятость, но подтвердил, что его уволили. Остались без работы и оперная певица Мариана Буликану и ее муж - дирижер Думитру Кырчумару.

"Я даже не представляю, какой могла быть причина увольнения. Думаю, вам надо спросить об этом директора, потому что он дал соответствующее указание, никто добровольно не уходил".

Ион Гроссу, который уже четыре года возглавляет театр, на наши звонки не ответил. Художественный руководитель Николае Дохотару, ситуацию комментировать не стал.

"Я как официальное лицо театра, которое не один десяток лет работает, - должен решать вопросы, а не просто говорить перед камерой или по телефону".

Министр образования, культуры и исследований Лилиана Николаеску-Онофрей назначила встречу со всеми уволенными артистами. Прессу на переговоры не пустили.