Священник пригласил оставшихся без крова жителей Атак в церковь на обед

Оставшихся без крова жителей Атак сегодня накормили горячим обедом. Местный священник пригласил людей в церковь. Еду готовили прихожане.

Жильцы разрушенного дома говорят, что впервые за две недели поели как следует.

Постные блюда для пострадавших готовили с утра. С инициативой помочь людям выступил священник. Прихожане идею поддержали.

Помощь верующих растрогала людей, оставшихся без крова. А правительство, по их словам, пока лишь обещаниями их кормит.

Нескольких жильцов разрушенного дома приютили в местной школе. Среди них - 70-летняя Лидия Сырбу. Женщина в одночасье осталась без жилья, вынести из квартиры ничего не успела. И помощи ей ждать неоткуда.

Часть девятиэтажного дома в Атаках обрушилась вечером 19 июня. Спасатели успели эвакуировать людей за пару часов до трагедии.