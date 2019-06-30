Оставшихся без крова жителей Атак сегодня накормили горячим обедом. Местный священник пригласил людей в церковь. Еду готовили прихожане.
Жильцы разрушенного дома говорят, что впервые за две недели поели как следует.
Постные блюда для пострадавших готовили с утра. С инициативой помочь людям выступил священник. Прихожане идею поддержали.
Помощь верующих растрогала людей, оставшихся без крова. А правительство, по их словам, пока лишь обещаниями их кормит.
Нескольких жильцов разрушенного дома приютили в местной школе. Среди них - 70-летняя Лидия Сырбу. Женщина в одночасье осталась без жилья, вынести из квартиры ничего не успела. И помощи ей ждать неоткуда.
Часть девятиэтажного дома в Атаках обрушилась вечером 19 июня. Спасатели успели эвакуировать людей за пару часов до трагедии.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Уделите больше внимания детям.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Не будьте неблагодарными.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вероятна новая романтическая связь.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Неудачный день для секса. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Вас будут волновать вопросы материального характера. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Будьте осторожны с электроприборами.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Возможны проблемы с пищеварением. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. В голову придут плодотворные идеи.
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