На предстоящих местных выборах ЛДПМ намерена доказать политическую мощь

Доказать политическую мощь и активность намерена Либерально-демократическая партия Молдовы. Сделать это формирование надеется на ближайших местных выборах в столице, которые пройдут 20 октября.

Председатель ЛДПМ Тудор Делиу признает, что партии нужна свежая кровь. Пока же в рядах либерал-демократов проводят чистку. На сегодняшнем национальном совете партии исключили перебежчиков - бывших вице-председателей Юрия Цапа и Марию Чобану.

Цап баллотировался во флорешстком округе от блока ACUM, но проиграл демократу Евгению Никифорчуку. А Мария Чобану вошла в парламент по партийным спискам ПДС-ППДП.