Британский музей мадам Тюссо убрал на склад восковую статую Терезы Мэй

Сотрудники британского музея восковых фигур мадам Тюссо убрали статую премьер-министра Терезы Мэй, объявившей о своем уходе, еще до ее заявления об отставке. Об этом сообщило британское издание The Sunday Times в воскресенье, 30 июня.

Отмечается, что таким образом место для фигуры, изображающей действующего хозяина резиденции британского премьер-министра по адресу: Даунинг-стрит, 10, освободилось для кандидата, который одержит победу на предстоящем голосовании, пишет Известия.

Восковая Тереза Мэй будет находиться на складе наряду с изваяниями всех британских премьер-министров, которые руководили страной с 1855 года. Среди них нет Невилла Чембрелена (1937–1940), Александра Дугласа-Хьюма (1963–1964) и Гордона Брауна (2007–2010), поскольку они не проходили процедуру всеобщих выборов.

В Соединенном Королевстве после решения Терезы Мэй сложить полномочия премьер-министра и лидера Консервативной партии развернулась борьба за пост главы правящей партии и кабмина. Согласно последним данным, на это место претендуют экс-министр иностранных дел страны Борис Джонсон и его приемник Джереми Хант. Последний в середине июня заявил, что лидеры стран Евросоюза готовы вести переговоры по Brexit с новым главой британского правительства.

Однако позднее глава Евросовета Дональд Туск опроверг эту информацию. Он заявил, что ЕС готов работать с новым премьер-министром Великобритании, но при этом не намерен возвращаться к переговорам по соглашению об условиях выхода страны из состава Европейского союза.

Выборный процесс закончится во второй половине июля после подведения итогов почтового голосования среди рядовых членов Консервативной партии. При большом разрыве между первым и вторым местами отстающий традиционно досрочно уступит место лидирующему конкуренту. До объявления результатов обязанности премьер-министра будет исполнять Мэй.

Отставка премьера произошла после того, как британские парламентарии трижды блокировали ее соглашение по Brexit. Сам выход из ЕС должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.