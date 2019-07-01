В Молдове отметили день национального костюма

Без былого размаха прошел в этом году фестиваль народного костюма. В Национальном музее этнографии устроили выставку ий, жилеток и других некогда популярных элементов одежды.

Более 50 народных умельцев из нашей страны и Румынии представили внушительную коллекцию предметов народного костюма. Константин Кожан приехал на праздник из села Колибаш Кагульского района.

"Я привез традиционные жилетки. Такие носили наши предки. Их изготавливали из овечьей шкуры", - сказал народный умелец Константин Кожан.

Мария Кристя шьет на заказ традиционные ии.

"Хотим постепенно приучить наших граждан к красивой одежде. Для начала можно предложить расшитую тунику, со временем ию тоже полюбят. Стоят мои изделия от тысячи по пяти тысяч леев", - сказала швея Мария Кристя.

Посетителям выставка понравилась.

"Этого дня мы ждем весь год, чтобы прийти в традиционных костюмах. Вот эту рубашку, которую я надела сегодня, я получила в подарок Ей более ста лет. Есть у меня и жилетка из севера Молдовы, сшитая по старой технологии".

"Все замечательно и необыкновенно, такая атмосфера приятная. Мы увидели тут много интересных вещей".

"Мне многое понравилось. Это отличная выставка. Жаль, что проводят ее только раз в году".

Министр культуры, вопреки ожиданиям, не надела на выставку ию. Ее внимание привлекли плетеные сумки.

"Нет, ию я себе не купила, зато купила такую вот сумку. В ней все мои вещи не поместятся, но пусть будет", - сказала министр культуры Лилиана Николэеску-Онофрей.

"Надеемся, что посетители смогут оценить наши традиции. Мы решили не просто показать приданое наших бабушек, но и организовать тут творческие мастерские", - сказал госсекретарь министерства культуры Андрей Кистол.

Фестиваль народного костюма уже стал традиционным, его проводят четвертый год подряд. Идея организации этой выставки принадлежит бывшему министру культуры Монике Бабук

"В 2015 году нам удалось включить в календарь праздников и этот день. Это замечательно, ведь интерес и любовь к народному костюму вырос и продолжает с тех пор расти", - сказала вице-председатель парламента Моника Бабук.

Предметы национального костюма демонстрировали и на Красной площади в Москве. Представители молдавского посольства организовали для прохожих мини-экскурс в мир наших традиций.