В Вадул-луй-Водах провели гастрономический конкурс

Конкурс поваров провели накануне на пляже Вадул-луй-Водэ. Жюри предстояло выбрать самый лучший шашлык, приготовленный по оригинальному рецепту.

Участвовали в гастрономическом конкурсе пятеро смельчаков.

"Я добавил перец, соль, немного пива, чтобы мясо быстрее замариновалось, практически за полчаса шашлык будет готов. Все абсолютно натуральное", - сказал участник конкурса Ион Бондаренко.

Участвовал в конкурсе и профессиональный повар из Армении.

Пока на мангалах жарилось мясо, детей развлекали аниматоры.

Определить самый вкусный шашлык предстояло посетителям.

"Мясо очень вкусное, мягкое, пикантное, все очень вкусно, мне понравилось."

"Шашлык очень мягкий, его вкус несколько отличается от остальных, которые немного жестче."

Первый приз в размере двух тысяч леев получил Марин Батрынике.

"Было очень интересно, я хорошо провел время, спасибо организаторам за такое развлечение", - сказал победитель конкурса Марин Батрынике.

Второе место присудили Сергею Русу.