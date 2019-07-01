Появился гороскоп на неделю, 1-7 июля.Весы получат солидную премию, а Рыбы могут стать жертвой интриг, говорится в астропрогнозе. Астрологи рассказали "Фактам", что ждет каждый из знаков Зодиака на этой неделе, 1-7 июля.
ОВЕН.
Не стоит сдерживать свою активность, ведь сейчас самое время для того, чтобы решить сложнейшие задачи. Избегайте стереотипов, не противьтесь новшествам — они обязательно приведут вас к лучшему. На личном фронте не теряйте голову, передает УНИАН.
ТЕЛЕЦ.
Ваши запросы и требования по отношению к собственной персоне возрастут, но это вовсе не означает, что следует быть непреклонным и к другим людям. Больше времени проводите в кругу семьи, вы нужны своим близким.
БЛИЗНЕЦЫ.
Превратить своих недругов в союзников достаточно сложно, но сейчас вам предоставляется этот уникальный шанс. Вполне можете браться за осуществление планов, до которых у вас никак не доходили руки и постоянно мешала неблагоприятная обстановка.
РАК.
Весьма вероятно, что столкнетесь с ситуацией, которая изменит вашу в жизнь в лучшую сторону. Сейчас вряд ли стоит браться за глобальные вопросы, лучше уделить максимальное внимание мелочам. Будьте корректнее при общении с коллегами.
ЛЕВ.
Излишняя эмоциональность далеко не всегда оправдана, поэтому лучше держать свои чувства в узде. Будьте осторожнее в разговоре с новыми людьми, держите в секрете информацию, которая имеет для вас особый смысл.
ДЕВА.
Советы близких окажутся невероятно полезны вам в предстоящий период, поэтому не игнорируйте их. Будьте готовы к тому, что в ваших руках окажутся бразды правления. Однако не забывайте, что при этом необходимо оставаться демократичным и сговорчивым человеком.
ВЕСЫ.
Проявив себя на службе, получите не только похвалу руководства, но и материальное вознаграждение приличного размера. Любая мелочь может оказаться существенной для вас, поэтому не нужно пренебрегать деталями в своих делах. В финансовых вопросах избегайте опрометчивых решений.
СКОРПИОН.
Жажда разнообразия и новизны способна завести вас слишком далеко — туда, где разобраться будет достаточно непросто. Так что лучше сосредоточить свои усилия на конкретном деле, что поможет получить неплохую прибыль.
СТРЕЛЕЦ.
Решать проблемы с помощью силы и создания конфликтных ситуаций — самое последнее дело. Не становитесь на этот путь, если хотите сохранить с окружающими дружеские отношения. В то же время не позволяйте никому вставлять вам палки в колеса и понижать свою самооценку.
КОЗЕРОГ.
Достаточно продуктивный период предстоит для вас. Проявите гибкость, мягкость, готовность к компромиссу — и сумеете решить практически любую задачу. Друзья и знакомые окажутся не лучшими советчиками, полагайтесь исключительно на собственную интуицию.
ВОДОЛЕЙ.
Постарайтесь учесть свои проколы и недоработки в прошлом, чтобы избежать их повторения. Самое время заняться получением новых знаний. Способность вашего мозга к запоминанию окажется просто фантастической.
РЫБЫ.
Не позволяйте никому сбивать вас с пути истинного. Помните, что от добра добра не ищут. Обходите стороной любителей плести интриги, иначе рискуете оказаться в неприглядной ситуации. Родные нуждаются сейчас в вашей поддержке.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не спешите довериться малознакомым людям. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с электроприборами.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. В голову придут плодотворные идеи.
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