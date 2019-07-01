Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака: кому звезды сулят успех

Появился гороскоп на неделю, 1-7 июля.Весы получат солидную премию, а Рыбы могут стать жертвой интриг, говорится в астропрогнозе. Астрологи рассказали "Фактам", что ждет каждый из знаков Зодиака на этой неделе, 1-7 июля.

ОВЕН.

Не стоит сдерживать свою активность, ведь сейчас самое время для того, чтобы решить сложнейшие задачи. Избегайте стереотипов, не противьтесь новшествам — они обязательно приведут вас к лучшему. На личном фронте не теряйте голову, передает УНИАН.

ТЕЛЕЦ.

Ваши запросы и требования по отношению к собственной персоне возрастут, но это вовсе не означает, что следует быть непреклонным и к другим людям. Больше времени проводите в кругу семьи, вы нужны своим близким.

БЛИЗНЕЦЫ.

Превратить своих недругов в союзников достаточно сложно, но сейчас вам предоставляется этот уникальный шанс. Вполне можете браться за осуществление планов, до которых у вас никак не доходили руки и постоянно мешала неблагоприятная обстановка.

РАК.

Весьма вероятно, что столкнетесь с ситуацией, которая изменит вашу в жизнь в лучшую сторону. Сейчас вряд ли стоит браться за глобальные вопросы, лучше уделить максимальное внимание мелочам. Будьте корректнее при общении с коллегами.

ЛЕВ.

Излишняя эмоциональность далеко не всегда оправдана, поэтому лучше держать свои чувства в узде. Будьте осторожнее в разговоре с новыми людьми, держите в секрете информацию, которая имеет для вас особый смысл.

ДЕВА.

Советы близких окажутся невероятно полезны вам в предстоящий период, поэтому не игнорируйте их. Будьте готовы к тому, что в ваших руках окажутся бразды правления. Однако не забывайте, что при этом необходимо оставаться демократичным и сговорчивым человеком.

ВЕСЫ.

Проявив себя на службе, получите не только похвалу руководства, но и материальное вознаграждение приличного размера. Любая мелочь может оказаться существенной для вас, поэтому не нужно пренебрегать деталями в своих делах. В финансовых вопросах избегайте опрометчивых решений.

СКОРПИОН.

Жажда разнообразия и новизны способна завести вас слишком далеко — туда, где разобраться будет достаточно непросто. Так что лучше сосредоточить свои усилия на конкретном деле, что поможет получить неплохую прибыль.

СТРЕЛЕЦ.

Решать проблемы с помощью силы и создания конфликтных ситуаций — самое последнее дело. Не становитесь на этот путь, если хотите сохранить с окружающими дружеские отношения. В то же время не позволяйте никому вставлять вам палки в колеса и понижать свою самооценку.

КОЗЕРОГ.

Достаточно продуктивный период предстоит для вас. Проявите гибкость, мягкость, готовность к компромиссу — и сумеете решить практически любую задачу. Друзья и знакомые окажутся не лучшими советчиками, полагайтесь исключительно на собственную интуицию.

ВОДОЛЕЙ.

Постарайтесь учесть свои проколы и недоработки в прошлом, чтобы избежать их повторения. Самое время заняться получением новых знаний. Способность вашего мозга к запоминанию окажется просто фантастической.

РЫБЫ.

Не позволяйте никому сбивать вас с пути истинного. Помните, что от добра добра не ищут. Обходите стороной любителей плести интриги, иначе рискуете оказаться в неприглядной ситуации. Родные нуждаются сейчас в вашей поддержке.