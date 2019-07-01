Ученые нашли способствующий росту мышц продукт

Ежедневное употребление шпината помогает нарастить мышечную массу, уверяют немецкие ученые.

Шпинат повышает массу и работоспособность мышц. К такому выводу пришли ученые из Свободного университета Берлина, сообщает Focus.



Выяснилось, что овощ обладает способностью укреплять мышцы и способствует росту мышечной ткани. В нем содержится экдистерон, который еще называют растительным стероидом, передает Корреспондент.



Исследователи провели эксперимент, в котором были задействованы 46 человек. На протяжении 10 недель они принимали экстракт шпината и плацебо.



Ни участники, ни ученые не знали, кто принадлежит к какой группе. В начале и в конце исследования испытуемым измерили мышечную массу, а также силу в жиме лежа.



В результате выяснилось, что участники эксперимента, которые принимали экдистерон, улучшили свои показатели в жиме лежа, а также существенно нарастили массу мышечной ткани.



Ученые пришли к выводу, что это вещество действует на людей как классический допинг. Теперь специалисты выступают за включение экдистерона в список запрещенных для приема веществ.