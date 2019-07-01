Япония разрешила вылов 227 китов трех видов

Японские китобои смогут выловить 227 китов трех видов до конца текущего года. Соответствующую квоту установили власти.

Япония возобновила с понедельник, с 1 июля, китобойный промысел. Страна установила квоту по добыче 227 китов трех видов до конца 2019 года, сообщает NHK.



Китобоям в коммерческих целях в японской экономической зоне разрешено выловить 52 малых полосатиков (Balaenoptera acutorostrata), 150 полосатиков Брайда (Balaenoptera brydei) и 25 сейвалов (Balaenoptera borealis), передает Корреспондент.



Китов продолжают вылавливать в других странах. За 2018 год жертвами промысла стали 1278 китов в Норвегии, 378 в Исландии, 176 в Дании и 51 кит в США. В самой Японии утверждают, что мясо этих животных издревле употреблялось в пищу.