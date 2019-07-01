Новолуние в июле 2019: что нельзя делать, как оно повлияет на каждый знак Зодиака

Новолуние – не самый лучший период, поэтому астрологи посоветовали, как его пережить и что нельзя делать в этот день.

В июле 2019 года наступит уникальное новолуние, ведь оно совпадет с солнечным затмением, передает УНИАН.

Новолуние в июле 2019 года: когда наступит

В июле 2019 новолуние наступит в начале месяца – 2 числа в 22:17. Луна будет находиться в знаке Зодиака Рак, поэтому астрологи советуют задуматься о материальной стороне жизни.

Новолуние 2 июля: советы астрологов, что можно и нельзя делать в этот день

В день новолуния, 2 июля, астрологи рекомендуют задуматься о финансовой составляющей жизни. Поэтому вполне уместно составить бюджетный план хотя бы на несколько месяцев – так вы сможете достичь цели. Но помните, что в этот день ни в коем случае нельзя одалживать деньги или же брать в кредит. Под запретом – и важные сделки и начало новых проектов.

По словам экспертов, в этот день можно заняться укреплением здоровья, например, с помощью водных процедур. Не будет лишним устроить себе 2 июля разгрузочный день.

Кроме того, этот период удачный для укрепления семейных отношений и создания уюта в доме, а также путешествий и отдыха. Поскольку новолуние наступит в знаке Рака, самые сильные изменения ждут нас в личных отношениях. Но, планируя все это, продумывайте каждое решение и действие.

Астрологи утверждают, что 2 июля — неудачный день для стрижки волос и маникюра. День новолуния может быть нестабильным, поэтому не поддавайтесь на искушения. Главное – контролируйте свои эмоции.

Как новолуние повлияет на нас

Считается, что новолуние негативно влияет на самочувствие людей, для него характерны:

- агрессия;

- апатия;

- нервозность;

- упадок сил;

- импульсивность;

- изменение привычного поведения.

Что нужно сделать в новолуние 2 июля

Несмотря на весь негатив, новолуние 2 июля можно использовать по максимуму, загадав желание, ведь озвученное в этот день, оно обязательно сбудется. Вот варианты, как можно загадать желание 2 июля: зажгите свечу и на огонь вслух расскажите о своем желании; напишите о своей мечте на листике; составьте карту желаний, используя вырезки из газет и журналов (так называемая визуализация), а затем вычеркивайте каждый сбывшийся элемент.

Новолуние 2 июля 2019 года: как повлияет на знаки Зодиака

Овен

Для представителей этого знака Зодиака день будет удачным во всех планах: можно смело начинать избавляться от вредных привычек и ненужных людей, открывая дорогу лучшему и новому.2 июля возможна встреча, которая изменит вашу жизнь.

Телец

Тельцам астрологи советуют в этот день позаботиться о себе и следовать тем желаниям, на воплощение которых им не хватало ни времени, ни средств. Можно, например сходит в салон красоты или ресторан.

Близнецы

У Близнецов начинается активный период: им хочется заняться собой, наконец-то записаться в спортзал, начать следить за своим питанием. Астрологи говорят, что новолуние 2 июля откроет новую дорогу в жизни представителей этого знака Зодиака.

Рак

Ракам советуют продумать, чего же они на самом деле хотят, тогда в дальнейшем удастся избежать хаоса в жизни. Возможно, 2 июля вы получите интересное предложение, от которого не стоит отказываться. Дерзайте, сейчас звезды на вашей стороне.

Лев

Астрологи говорят, что Львы в этот день будут слишком много анализировать, из-за чего возможно депрессивное настроение. Поэтому совет этому знаку Зодиака: отдохните и постарайтесь отвлечься от работы.

Дева

Вот кому по-настоящему не повезет в этот день, так это Девам. Их 2 июля могут подставить, поэтому будьте осторожны на работе, избегайте сделок и инвестиций. Астрологи говорят, что в этот день о себе могут напомнить давние чувства, но старайтесь прогнать их прочь.

Весы

В этот день рабочие дела захлестнут вас с головой, поэтому постарайтесь разобраться, почему так сложилось: возможно, вы много на себя берете. Не забывайте об отдыхе и родных, они нуждаются в вашем внимании.

Стрелец

Возможно, в этот день вы потеряете или поймете, что уже потеряли некогда важного в вашей жизни человека. Но не расстраивайтесь, это только вам на пользу. 2 июля вы сможете проявить себя на работе, за что будете вскоре вознаграждены.

Скорпион

Ваша импульсивность в этот день сыграет против вас, возможны конфликты в первую очередь на работе, в том числе с начальством. Кроме того, напряженным день будет и в любовном плане.

Козерог

2 июля – день изменений в вашей жизни, поэтому смело ищите новую работу, предлагайте свои идеи начальству, займитесь перестановкой в доме. Так вы сможете впустить позитивную энергию, поток которой вас захлестнет настолько, что вскоре проявится и в финансовом плане.

Водолей

Этот день лучше провести со своей второй половинкой. Постарайтесь организовать романтический ужин, напомните своей избраннице/ку, как вы любите. И вскоре вам воздастся – вы получите хорошую отдачу.

Рыбы

2 июля – звездный час для Рыб, ведь именно в этот день они могут получить очень выгодное предложение. Также представители данного знака Зодиака могут услышать очень важную информацию, которая пригодится в будущем.

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