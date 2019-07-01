Новолуние – не самый лучший период, поэтому астрологи посоветовали, как его пережить и что нельзя делать в этот день.
В июле 2019 года наступит уникальное новолуние, ведь оно совпадет с солнечным затмением, передает УНИАН.
Новолуние в июле 2019 года: когда наступит
В июле 2019 новолуние наступит в начале месяца – 2 числа в 22:17. Луна будет находиться в знаке Зодиака Рак, поэтому астрологи советуют задуматься о материальной стороне жизни.
Новолуние 2 июля: советы астрологов, что можно и нельзя делать в этот день
В день новолуния, 2 июля, астрологи рекомендуют задуматься о финансовой составляющей жизни. Поэтому вполне уместно составить бюджетный план хотя бы на несколько месяцев – так вы сможете достичь цели. Но помните, что в этот день ни в коем случае нельзя одалживать деньги или же брать в кредит. Под запретом – и важные сделки и начало новых проектов.
По словам экспертов, в этот день можно заняться укреплением здоровья, например, с помощью водных процедур. Не будет лишним устроить себе 2 июля разгрузочный день.
Кроме того, этот период удачный для укрепления семейных отношений и создания уюта в доме, а также путешествий и отдыха. Поскольку новолуние наступит в знаке Рака, самые сильные изменения ждут нас в личных отношениях. Но, планируя все это, продумывайте каждое решение и действие.
Астрологи утверждают, что 2 июля — неудачный день для стрижки волос и маникюра. День новолуния может быть нестабильным, поэтому не поддавайтесь на искушения. Главное – контролируйте свои эмоции.
Как новолуние повлияет на нас
Считается, что новолуние негативно влияет на самочувствие людей, для него характерны:
- агрессия;
- апатия;
- нервозность;
- упадок сил;
- импульсивность;
- изменение привычного поведения.
Что нужно сделать в новолуние 2 июля
Несмотря на весь негатив, новолуние 2 июля можно использовать по максимуму, загадав желание, ведь озвученное в этот день, оно обязательно сбудется. Вот варианты, как можно загадать желание 2 июля: зажгите свечу и на огонь вслух расскажите о своем желании; напишите о своей мечте на листике; составьте карту желаний, используя вырезки из газет и журналов (так называемая визуализация), а затем вычеркивайте каждый сбывшийся элемент.
Новолуние 2 июля 2019 года: как повлияет на знаки Зодиака
Овен
Для представителей этого знака Зодиака день будет удачным во всех планах: можно смело начинать избавляться от вредных привычек и ненужных людей, открывая дорогу лучшему и новому.2 июля возможна встреча, которая изменит вашу жизнь.
Телец
Тельцам астрологи советуют в этот день позаботиться о себе и следовать тем желаниям, на воплощение которых им не хватало ни времени, ни средств. Можно, например сходит в салон красоты или ресторан.
Близнецы
У Близнецов начинается активный период: им хочется заняться собой, наконец-то записаться в спортзал, начать следить за своим питанием. Астрологи говорят, что новолуние 2 июля откроет новую дорогу в жизни представителей этого знака Зодиака.
Рак
Ракам советуют продумать, чего же они на самом деле хотят, тогда в дальнейшем удастся избежать хаоса в жизни. Возможно, 2 июля вы получите интересное предложение, от которого не стоит отказываться. Дерзайте, сейчас звезды на вашей стороне.
Лев
Астрологи говорят, что Львы в этот день будут слишком много анализировать, из-за чего возможно депрессивное настроение. Поэтому совет этому знаку Зодиака: отдохните и постарайтесь отвлечься от работы.
Дева
Вот кому по-настоящему не повезет в этот день, так это Девам. Их 2 июля могут подставить, поэтому будьте осторожны на работе, избегайте сделок и инвестиций. Астрологи говорят, что в этот день о себе могут напомнить давние чувства, но старайтесь прогнать их прочь.
Весы
В этот день рабочие дела захлестнут вас с головой, поэтому постарайтесь разобраться, почему так сложилось: возможно, вы много на себя берете. Не забывайте об отдыхе и родных, они нуждаются в вашем внимании.
Стрелец
Возможно, в этот день вы потеряете или поймете, что уже потеряли некогда важного в вашей жизни человека. Но не расстраивайтесь, это только вам на пользу. 2 июля вы сможете проявить себя на работе, за что будете вскоре вознаграждены.
Скорпион
Ваша импульсивность в этот день сыграет против вас, возможны конфликты в первую очередь на работе, в том числе с начальством. Кроме того, напряженным день будет и в любовном плане.
Козерог
2 июля – день изменений в вашей жизни, поэтому смело ищите новую работу, предлагайте свои идеи начальству, займитесь перестановкой в доме. Так вы сможете впустить позитивную энергию, поток которой вас захлестнет настолько, что вскоре проявится и в финансовом плане.
Водолей
Этот день лучше провести со своей второй половинкой. Постарайтесь организовать романтический ужин, напомните своей избраннице/ку, как вы любите. И вскоре вам воздастся – вы получите хорошую отдачу.
Рыбы
2 июля – звездный час для Рыб, ведь именно в этот день они могут получить очень выгодное предложение. Также представители данного знака Зодиака могут услышать очень важную информацию, которая пригодится в будущем.
Лунный календарь на июль 2019: когда новолуние
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не спешите довериться малознакомым людям. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с электроприборами.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. В голову придут плодотворные идеи.
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