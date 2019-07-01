На Шри-Ланке впервые за 43 года казнят преступников. Двух палачей нашли "по объявлению"

Власти Шри-Ланки наняла двух палачей. Впервые за последние более чем 40 лет в стране применят смертную казнь. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на The Independent.

Изнасилование, незаконный оборот наркотиков и убийства караются смертной казнью на Шри-Ланке, но казни не происходили уже 43 года, передает УНИАН.



Президент страны Майтрипала Сирисена объявил о прекращении моратория на смертную казнь, который действовал от 1976 года, 26 июня. Этот шаг имеет целью сдерживать торговлю наркотиками. В то же время политические аналитики утверждают, что это повысит популярность действующего президента накануне выборов, которые должны состояться позже в этом году.

Издание отмечает, что сейчас четыре заключенных, осужденные за преступления, связанные с наркотиками, ждут казни.

Двое палачей, которые должны осуществлять смертельные приговоры, еще должны пройти окончательное обучение, которое займет около двух недель.

Искать палачей начали в феврале, на "вакансию" откликнулись около 100 кандидатов, один даже из США. По словам президента Шри-Ланки, он подписал смертные приговоры четырем заключенным, но им еще об этом не сказали, чтобы избежать беспорядков в тюрьмах.

Решение Шри-Ланки о возобновлении смертной казни было осуждено Великобританией, Канадой, ЕС и ООН.





