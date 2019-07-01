Государственная гидрометеослужба объявила в Молдове желтый код метеоопасности из-за жаркой погоды. Предупреждение будет действовать с 1 по 2 июля по всей территории республики.
На большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 33-35°С.
В связи с этим метеорологи объявили желтый код опасности.
Рекомендуется:
- избегать длительного пребывания на солнце в период с 11 до 18 часов;
- ношение головных уборов от солнца, удобной одежды из натуральных тканей светлых тонов;
- ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости;
- избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков;
- уменьшить интенсивность физической нагрузки.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.
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ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не спешите довериться малознакомым людям. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
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На этот день не стоит планировать деловые встречи. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. В голову придут плодотворные идеи.
|Banca Nationala a Moldovei