В дипломатическом квартале Кабула прогремел мощный взрыв

В дипломатическом квартале Кабула прогремел мощный взрыв. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает агенство Reuters.

Отмечается, что в результате произошедшего над афганской столицей образовался столб черного дыма. На данный момент информации о жертвах и пострадавших не поступало, передает Известия.

По словам представителя министерства внутренних дел Насрата Рахими, инцидент произошел в густонаселенном районе, где находится министерство обороны.