Американка раскрыла секрет идеальных фото

Пользовательница Facebook Джен Флинт рассказала, как создаются идеальные снимки для соцсетей. Она отметила, что фотографии часто являются постановочными и не имеют ничего общего с реальностью. Об этом она поведала в соцсети.

Американка рассказала, что стала свидетельницей посещения женщиной с малолетней дочерью бассейна. Она отметила, что на постановочные кадры и на общение по телефону мать потратила больше времени, нежели на свою дочь, пишет Корреспондент.

Игрушки, которые специально для нее принесли, в воде так и не побывали, а крем от загара также не был нанесен. В итоге мать с дочерью покинули бассейн и ушли в раздевалку.

Я сидела и подумала, что же будет. Представила сделанные фотографии, идеально отредактированные и опубликованные в соцсетях с подписями вроде "Провожу время в бассейне с моей дочуркой!", - отметила блогер.

Она также предположила, что другие матери могут подумать, глядя на такие фотографии, что делают для своих детей недостаточно. Кроме того, подобные снимки часто отредактированы в фоторедакторах, что делает их еще более привлекательными.

Блогер призвала матерей не сравнивать себя с другими и отметила, что главное - это быть настоящими.