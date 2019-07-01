В Евросоюзе снова не смогли выбрать лидеров

Лидерам стран Евросоюза не хватило целой ночи переговоров, чтобы решить, кто возглавит Еврокомиссию (ЕК) после ухода Жан-Клода Юнкера. Об этом сообщает Reuters.

Внеочередной саммит был созван 30 июня специально, чтобы прийти к соглашению по этому вопросу. По информации агентства, основным кандидатом на пост считают министра иностранных дел Нидерландов, зампредседателя ЕК Франса Тиммерманса, известного своими социалистическими взглядами, передает Lenta.

Против этой кандидатуры решительно выступили государства Восточной Европы и представители Европейской народной партии (ЕНП), правоцентристского блока партий.

Другие основные кандидаты — немецкий политик Манфред Вебер, лидер ЕНП, от которой некогда выдвигался Юнкер, и датчанка Маргрет Вестрагер, представляющая социал-либералов.

Чтобы выиграть выборы, им нужна поддержка по меньшей мере 72 процентов стран-членов ЕС, представляющих при этом не менее 65 процентов его населения.

Не достигнуто соглашение и по другим высшим постам блока. 21 июня в Евросоюзе уже столкнулись с тем, что ни один кандидат на пост главы Еврокомиссии не набрал большинства голосов.

Тогда глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что 30 июня представители стран выберут новых людей на все ключевые позиции: председателя Европейского совета, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, председателя Европарламента и председателя Европейского Центробанка.