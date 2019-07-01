В Кишиневе двое пьяных молодых людей избили мужчину: подозреваемых задержали

Полиция задержала двух жителей Кагульского района в возрасте 23 и 27 лет. Их подозревают в причинении умышленного вреда здоровью.

По данным полиции, в ночь с 31 марта на 1 апреля на столичном проспекте Ренаштерий Национале подозреваемые, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, вступили в конфликт с 53-летним мужчиной. Между ними завязалась драка, в ходе которой пострадавший получил несколько серьезных ударов.

Известно, что ранее молодые люди были судимы за воровство и хулиганство.

Если подозреваемых признают виновными, им грозит до 7 лет лишения свободы.