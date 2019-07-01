Названы нетипичные признаки болезней сердца

Специалисты отмечают, что такие распространенные и широко известные признаки болезней сердца как боль в груди, учащение пульса и одышка, являются не единственными тревожными сигналами.

Существуют симптомы, которые довольно нетипичны для подобных заболеваний, и на которые люди редко обращают внимание, пишет Медикфорум.

Одним из сигналов развития сердечно-сосудистых заболеваний могут быть отеки ног, передает IZ.

«Ощущение тяжести в ногах, боль, усталость, заметная невооруженным взглядом отечность — всё это может быть признаком болезней сердца. При этом люди сталкиваются с подобными симптомами чуть ли не каждый день, списывая их появление на усталость», — отмечает портал.

Также стоит обратить внимание на андрогенную алопецию, то есть облысение по мужскому типу (волосы выпадают в теменной и лобной областях).

Исследования показали, что у лысеющих мужчин на 23% выше риск болезней сердца.

Еще одним нетипичным свидетельством наличия проблем с сердцем являются желтые бугры на коже.

«Они могут быть в любом месте: локти, ягодицы, колени, ступни. Сами по себе бугры не являются признаком болезней сердца, но они указывают на нарушения липидного обмена в организме», — говорится в материале.

Нарушение такого обмена на прямую говорит о попадании человека в «группу риска» развития болезней сердца.

Обратиться к медикам следует и при воспалении десен. Чаще всего этот признак говорит о заболеваниях ротовой полости, но может указывать на проблемы с кровеносной системой.

20 июня сообщалось, что японские ученые нашли напиток, снижающий риск развития болезней сердца.