В столичных троллейбусах уже выдают билеты нового образца

Пассажиры столичных троллейбусов с сегодняшнего дня получают билеты нового образца. Ответственные лица заверяют, что повышена безопасность билетов, их фальсификация больше не будет возможна.

Инициатива принадлежит МП «Управление электротранспорта Кишинева» (RTEC) и призвана сократить убытки из-за поддельных билетов.

Врио столичного градоначальника Руслан Кодряну заявил на сегодняшнем заседании служб мэрии, что новые билеты закуплены после того, как запас старых был исчерпан. На печать новых билетов потрачено 430 тыс. леев (около 21 тыс. Евро), что, по его словам, на 80 тыс. леев больше, чем сумма, уплаченная за предыдущую партию билетов такого же объема.

Кодряну также сказал, что приобретение было необходимо, потому что электронные билеты в общественном транспорте столицы можно ввести по меньшей мере через полгода.

По словам директора RTEC Дорина Чёрного, если в 2017 году было сфальсифицировано 400 билетов, то в 2018 году – 8 тысяч.

Всего было напечатано 42 миллиона билетов, необходимых до конца этого года.

Новые билеты размером 29x47 мм изготовлены ​​из газетной бумаги серого оттенка и содержат отражательные элементы для предотвращения фальсификации.

Ежегодно RTEC перевозит 150 миллионов пассажиров.